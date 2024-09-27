Φρουρούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ένας 25χρονος από το Αφγανιστάν για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες πριν από τα μεσάνυχτα σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή της Μ. Μπότσαρη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Για το ίδιο περιστατικό αναζητείται ένα ακόμη άτομο, αγνώστων προς το παρόν στοιχείων ταυτότητας, που φαίνεται να διέφυγε.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, τα θύματα είναι τρία, δύο Ιρανοί και μία Αφγανή, που υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι και νοσηλεύονται στο ίδιο νοσοκομείο.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το επεισόδιο φαίνεται πως αποδίδεται σε οικονομικές διαφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

