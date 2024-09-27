Ένα ακόμη περιστατικό βίας σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελία ενός ανηλίκου, την Τετάρτη το πρωί, συμμαθητές του τον εγκλώβισαν μέσα σε τουαλέτες του σχολείου που φοιτούν, τον απειλούσαν και ένας εξ αυτών με τη συνδρομή και των υπολοίπων, κατέγραψε την πράξη τους με κινητό τηλέφωνο.

Ως δράστες συνελήφθησαν δύο 14χρονοι και ένας 15χρονος, ενώ το 14χρονο θύμα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου κατήγγειλε το συμβάν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που απήγγειλε εις βάρος τους δίωξη για παράνομη κατακράτηση, αποτύπωση μη δημόσιας πράξης με ηλεκτρονικά μέσα, απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ανακριτή.

Κατασχέθηκαν τα τρία κινητά τηλέφωνα των δραστών, τα οποία θα ερευνηθούν από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

