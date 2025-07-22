Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανοί μετανάστες πέρασαν παράνομα από την Τουρκία, με ταρίφα 4.000 δολάρια ο καθένας

Σύλληψη 27χρονου Σύρου για παράνομη μεταφορά μεταναστών - Μεταξύ αυτών και μία έγκυος

evros

 Για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 27χρονος Σύρος, στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. 

Ύστερα από αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε τρεις μετανάστες/-τριες από το Ιράν, εκ των οποίων μία έγκυος.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και είχαν ως τελικό προορισμό χώρα της Ευρώπης, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Όπως κατέθεσαν οι Ιρανοί, για τη μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων (ο καθένας), σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην Τουρκία.

   Ο 27χρονος συλληφθείς οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έβρος Μετανάστες Μεταναστευτικό Τουρκία διακίνηση μεταναστών σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark