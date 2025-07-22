Για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 27χρονος Σύρος, στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε τρεις μετανάστες/-τριες από το Ιράν, εκ των οποίων μία έγκυος.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και είχαν ως τελικό προορισμό χώρα της Ευρώπης, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Όπως κατέθεσαν οι Ιρανοί, για τη μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων (ο καθένας), σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην Τουρκία.

Ο 27χρονος συλληφθείς οδηγείται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

