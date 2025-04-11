Η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των ενεργειών ενίσχυσης της επαφής των νέων με την αεροπορική ιδέα και τις τεχνολογίες αιχμής της, φέρνει προσομοιωτές πτήσης στο δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι προσομοιωτές βρίσκονται στη διάθεση του κοινού από χθες, Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Απριλίου.

Εκτός από τον προσομοιωτή F-16, για πρώτη φορά παρουσιάζεται και προσομοιωτής αεροσκάφους F-35, ο οποίος είναι ευγενική προσφορά του Κωνσταντίνου Κεφαλά, διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας 2Κ Aviation Creation.

Σήμερα, Παρασκευή 11 Απριλίου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε το χώρο, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ιωάννη Τομπούλογλου και συνομίλησε με τους νέους για την εμπειρία της πτήσης που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν.

Οι προσομοιωτές πτήσης βρίσκονται στην αίθουσα «Μίλτος ΚουντουράςΣ» (πρώην 3ο ΓΕΛ) στην οδό Θεσσαλονίκης 40 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 15:00 έως τις 19:00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

