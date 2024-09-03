Λογαριασμός
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 25χρονος, ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην Πυλαία

Ο νεαρός τραυματίας, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρισκόταν κοντά στα κοιμητήρια της περιοχής, όταν δέχθηκε άγνωστα πυρά

Πυλαία πυροβολισμοί

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε ένας 25χρονος, ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στην Πυλαία

Ο νεαρός τραυματίας, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρισκόταν κοντά στα κοιμητήρια της περιοχής, όταν δέχθηκε τα πυρά από άγνωστο ή άγνωστους.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη πυροβολισμοί ΑΧΕΠΑ
