Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε ένας 25χρονος, ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στην Πυλαία.

Ο νεαρός τραυματίας, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρισκόταν κοντά στα κοιμητήρια της περιοχής, όταν δέχθηκε τα πυρά από άγνωστο ή άγνωστους.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν τις έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.