Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Άνθιμο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Νικομήδειας. Γιορτάζεται επίσης η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:



Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστέα, Αρίστη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας, Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω * Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης, Πόλη, Πολυδώρα, Πόλα, Πολυδώρη, Φοίβος, Φοίβη

Ανατολή ήλιου: 06:57 - Δύση ήλιου: 19:51

Σελήνη 0.3 ημέρας

