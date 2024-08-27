Τεταμένη ήταν το πρωί η ατμόσφαιρα στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου, όταν ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, συναντήθηκε στην είσοδο των δικαστηρίων με τη δήμαρχο Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της ΕΡΤ η δήμαρχος, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από την εισαγγελία.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη προσέγγισε τη δήμαρχο και, όταν εκείνη του είπε «είμαι μαζί σας», εκείνος της απάντησε: «Θα μου φέρεις πίσω το παιδί μου; Δεν θα σας σώσει τίποτα… Θα σας συνθλίψω».

Πηγή: skai.gr

