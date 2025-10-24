Φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης, αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία κατέρρευσε έξω από κατάστημα διασκέδασης στο Γκάζι.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης κοπέλας, η οποία κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από κλαμπ στο Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ιατροδικαστικών αρχών, η πιθανότερη αιτία θανάτου είναι η πνευμονική εμβολή, γεγονός που απομακρύνει προς το παρόν το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οικογένεια της 16χρονης αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε το παιδί τους, καθώς – όπως αναφέρουν συγγενείς – δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα υγείας.

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει. Μάρτυρες αναφέρουν πως ένιωσε ζάλη, βγήκε έξω «να πάρει λίγο αέρα» και να προμηθευτεί κάτι από κοντινό μίνι μάρκετ για να συνέλθει, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από καταθέσεις φίλων της αναφέρουν ότι ενδέχεται να είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ πριν φτάσουν στο νυχτερινό κατάστημα. Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο ελέγχονται και μεταφέρονται με επιφύλαξη, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 16χρονη.

