Από πνευμονικό οίδημα επήλθε ο θάνατος της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, όπου είχε πάει για να γιορτάσει τα γενέθλια φίλης της. Αυτό προέκυψε από τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου οι αρμόδιοι να έχουν πλήρη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Σύμφωνα με πηγές από το ΕΚΑΒ, στη 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10), το συντονιστικό κέντρο ενημερώθηκε για το περιστατικό. Κατά την άφιξη του ασθενοφόρου οι διασώστες εντόπισαν την 16χρονη, χωρίς σφυγμό, μόνη της να κείτεται στο πεζοδρόμιο. Αμέσως άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, στις 12 το πρωί της Κυριακής, ο πατέρας της 16χρονης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του, όπου κατήγγειλε το περιστατικό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα στελέχη της αστυνομίας ενημερώθηκαν για τον τραγικό θάνατο του μόλις 16χρονου κοριτσιού, το οποίο διαβίβασαν στη διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων.

Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωση του ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» κλήση προς το Α.Τ. Συντάγματος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της 16χρονης.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο εν λόγω κατάστημα στο γκάζι και κατέσχεσαν δειγματοληπτικό υλικό και μπουκάλια από αλκοόλ προκειμένου να αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για εξέταση, καθώς την ίδια νύχτα το EKAB είχε δεχτεί ακόμη 3 κλήσεις από το ίδιο σημείο για 3 μεθυσμένους ενήλικες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ανήλικα παιδιά που ήταν στην παρέα της 16χρονης, κατέθεσαν στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, ότι είχαν καταναλώσει τουλάχιστον δύο ποτήρια με βότκα ο καθένας, παρότι η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται ρητά σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκο έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Συγγενείς, φίλοι και οι συμμαθητές του άτυχου κοριτσιού είναι συγκλονισμένοι και αδυνατούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Όλοι έδωσαν το παρόν στην κηδεία της που τελέστηκε σε κλίμα οδύνης, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών.

Γεωργιάδης: Η αστυνομία είχε ενημερωθεί από το νοσοκομείο για τον θάνατο της 16χρονης

Για ενημέρωση της Αστυνομίας από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σχετικά με το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωί της Πέμπτης (23/10), απαντώντας σε ένα από τα ερωτήματα που αφορούν την τραγική υπόθεση.

Μιλώντας στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ, από την τηλεφωνική κλήση μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο πέρασαν 7 λεπτά, πρακτικά μηδέν χρόνος. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό, έπεσαν πάνω του όλοι οι γιατροί με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έχω ελέγξει το βράδυ ο ίδιος τα βήματα και το πρωτόκολλο αν κάτι δεν έκανε καλά το νοσοκομείο. Έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και οι φαρμακευτικές ουσίες, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν στη ζωή ένα κορίτσι που είχε πεθάνει πριν φτάσει στο νοσοκομείο.»

Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι «η προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας από το νοσοκομείο έγινε, και είναι καταγεγραμμένη, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ. Δεν έχει δουλειά».

