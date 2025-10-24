Σημαντικά προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία που είχε ως αποτέλεσμα σπίτια και καταστήματα να πλημμυρίσουν ενώ αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι καθώς έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Σήμερα, Παρασκευή όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου είναι κλειστά, λόγω των προβλημάτων από την ισχυρή βροχόπτωση.

Χθες, η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για την άντληση υδάτων, ενώ μηχανήματα τόσο του δήμου όσο και της Περιφέρειας εργάζονται συνεχώς για την απορροή των υδάτων. Παράλληλα, οι ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας σε πολίτες.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Μεσολογγίου ανέφερε ότι «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία» και ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι πλημμύρες «χτύπησαν» και το νοσοκομείο

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες το Μεσολόγγι «χτύπησε» και το νοσοκομείο της πόλης.

Νερά εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτιρίου από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν μέχρι τα κατώτερα επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία σε προσωπικό και ασθενείς.

Η εισροή νερού φέρεται να ξεκίνησε από τη στέγη η οποία υπέστη ζημιές από την έντονη βροχόπτωση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία συντήρησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν τη στεγανότητα της οροφής, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές.

Ξυλοκόπησαν δημοτικό υπάλληλο

Επίσης, ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μεσολόγγι, όταν ένας δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος συμμετείχε στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων, δέχθηκε επίθεση από ομάδα δέκα ατόμων ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει ζημιές και να βοηθήσει πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου Μεσολογγίου, Χρήστο Βούρβαση, ο υπάλληλος βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή» της προσπάθειας, μέσα στα νερά, όταν ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τους δράστες.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης και αναζητούν τους υπαίτιους του περιστατικού. Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς ο εργαζόμενος εκτελούσε το καθήκον του υπό αντίξοες συνθήκες, προσπαθώντας να περιορίσει τις συνέπειες της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

