Αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 53χρονος αστυνομικός διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων επειδή βρέθηκαν στην κατοχή του μαχαίρια.

Κατόπιν μήνυσής του συνελήφθη και η 51 ετών σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο ίδιος κατήγγειλε και τη θυγατέρα της συζύγου του, από προηγούμενο γάμο της.

Το αντρόγυνο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

