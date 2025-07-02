Αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.
Ο 53χρονος αστυνομικός διώκεται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων επειδή βρέθηκαν στην κατοχή του μαχαίρια.
Κατόπιν μήνυσής του συνελήφθη και η 51 ετών σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.
Ο ίδιος κατήγγειλε και τη θυγατέρα της συζύγου του, από προηγούμενο γάμο της.
Το αντρόγυνο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
