Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στον Μαραθώνα, κοντά σε οικίες, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.29 κοντά σε κατοικίες. Λίγο αργότερα στις 13.47, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Ριζάρι προκειμένου να απομακρυνθούν από τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Νέα Μάκρη και Μαραθώνα.

Στο σημείο έσπευσαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μαραθώνα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2025

Η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιές, κοντά στην παραλία Μαραθώνα και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Νέα Μάκρη, τον Μαραθώνα και το Νέο Βουτζά.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε νωρίτερα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, από τη συμβολή της με την οδό Σοφοκλέους έως την οδό Ευριπίδου.

