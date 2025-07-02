Ενα θρίλερ εξελίχθηκε σήμερα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας καθώς ένας άνδρας ταμπουρώθηκε οπλισμένος με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει, για να αποφύγει τη σύλληψη.

Σο σημείο έσπευσε δύναμη της αστυνομίας, ψυχολόγος και ειδικός διαπραγματευτής και για ώρες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το arcadiaportal.gr, αστυνομικοί από την Καλαμάτα και τη Μεγαλόπολη πήγαν στο σπίτι του, στον οικισμό Μόμα, προκειμένου να τον συλλάβουν για αδίκημα που φέρεται να έχει διαπράξει στη Μεσσηνία.

Ωστόσο, μετά από πολύωρη «πολιορκία», ο άνδρας το έσκασε από το σπίτι και διαφεύγει της σύλληψης.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν τελικά στο σπίτι το βρήκαν άδειο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη και το ζήτημα είναι σοβαρό καθώς ο άνδρας θεωρείται οπλισμένος.

Πηγή: skai.gr

