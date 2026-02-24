Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία, με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση.

Το απόγευμα της Τρίτης (24/2) το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης 3 ετών -εκτιτέα τέσσερις μήνες- και με ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως δήλωσε στο ThessPost.gr η δικηγόρος της Μαρίας Δεληθανάση, Άρτεμις Διαλυνά «ήταν μια πρώτη δικαίωση σήμερα για την πελάτισσά μου μετά από 5 χρόνια πύρινα, μετά από 19 μηνύσεις και 15 αγωγές στο πρόσωπο της, μετά από μια δολοφονία χαρακτήρα τόσο στα δικόγραφα όσο και στις διάφορες εκπομπές από την πλευρά του πρώην συζύγου της».

«Η γυναίκα αυτή δικαιώθηκε προσωρινά -γιατί είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο- κι αυτό της δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και χαρά να προχωρήσει τη ζωή της με νέους όρους. Αυτή η πράξη, είναι παρά πολύ σημαντική γιατί περνάει ένα μήνυμα προς τα έξω ότι ο φαινομενικά αδύναμος δε σημαίνει ότι είναι πάντα αδύναμος και μιλάω για τις οποιεσδήποτε γυναίκες που μπορεί να έχουν κακοποιηθεί να βγουν έξω και να διεκδικήσουν το δίκιο τους, θέλει γερό στομάχι, αλλά η δικαίωση είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Και έτσι πρέπει να πορευόμαστε πλέον όλες, με σεβασμό στην υπόσταση μας, και στη μητρότητα. Γιατί πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι και μητέρες», σημείωσε.

