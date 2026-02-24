Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν πριν από λίγο, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως Ρόδου, οι δύο από τους πέντε εμπλεκόμενους, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση επτά κιλών κοκαΐνης.
Η υπόθεση εξιχνιάστηκε την περασμένη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.
Ειδικότερα το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα ο 40χρονος Αλβανικής καταγωγής και ο 37χρονος συμπατριώτης του. Ελεύθερος αφέθηκε ο τρίτος εμπλεκόμενος, στρατιωτικός 42 ετών.
Σημειώνεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας, αφέθηκαν (μετά την απολογία τους χθες Καθαρή Δευτέρα) ο 46χρονος επίσης Αλβανός και ο 34χρονος Έλληνας.
‘Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
