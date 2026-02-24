Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν πριν από λίγο, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως Ρόδου, οι δύο από τους πέντε εμπλεκόμενους, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση επτά κιλών κοκαΐνης.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε την περασμένη Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Ειδικότερα το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα ο 40χρονος Αλβανικής καταγωγής και ο 37χρονος συμπατριώτης του. Ελεύθερος αφέθηκε ο τρίτος εμπλεκόμενος, στρατιωτικός 42 ετών.

Σημειώνεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγυοδοσίας, αφέθηκαν (μετά την απολογία τους χθες Καθαρή Δευτέρα) ο 46χρονος επίσης Αλβανός και ο 34χρονος Έλληνας.

‘Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για:

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

