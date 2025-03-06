«Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος»: Η Ματίνα συνεχίζει το έργο του μικρού Αλέξανδρου

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Ματίνα Κυριάκου είναι ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης, αγάπης και αυταπάρνησης.

Μια μητέρα που έχασε τον γιο της από καρκίνο, αλλά μετέτρεψε τον ανείπωτο πόνο της σε αστείρευτη δύναμη για να βοηθήσει παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Ο γιος της, ο μικρός Αλέξανδρος, διαγνώστηκε με καρκίνο στο πόδι σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Μετά από δύσκολες θεραπείες, κατάφερε να νικήσει την ασθένεια και για πέντε χρόνια έζησε σαν ένα παιδί της ηλικίας του.

Όμως, στα δώδεκα του χρόνια, ο καρκίνος επέστρεψε.

Η οικογένεια ταξίδεψε στην Αγγλία για θεραπείες, και εκεί, με τη βοήθεια ψυχολόγου, ο Αλέξανδρος δημιούργησε μια κονκάρδα με ένα αλογάκι και έναν ήλιο, γράφοντας τη φράση: "Να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος" ήθελε να περάσει το δικό του μήνυμα ελπίδας προς όλα τα παιδιά που πολεμούν τον καρκίνο.

Ο μικρός ήρωας δεν κράτησε αυτό το μήνυμα μόνο για τον εαυτό του. Πήγαινε σε άλλα νοσοκομεία, μοίραζε τις κονκάρδες και ενίσχυε την πίστη άλλων παιδιών που βρίσκονταν στην ίδια θέση. Ήθελε να τους δώσει δύναμη, όπως έδινε και στον εαυτό του.

Δυστυχώς, όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος κόλλησε ένα μικρόβιο και έπαθε πνευμονία, και παρά τη γενναία του μάχη στην εντατική για 15 μέρες, δεν τα κατάφερε.

Αντί να αφήσει το έργο του γιου της να χαθεί, η μαμά του Αλέξανδρου, η Ματίνα αποφάσισε να συνεχίσει το όραμά του. Δημιούργησε τον σύλλογο «Να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος - Αλέξανδρος», η οποία σήμερα αριθμεί πάνω από 25.000 μέλη.

Μέσα από αυτήν, υποστηρίζει γονείς και παιδιά που περνούν παρόμοιες δοκιμασίες. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τα social media και κυρίως το TikTok (@mama_matina) για να δίνει κουράγιο σε μητέρες που αγωνίζονται καθημερινά για τα παιδιά τους.

Οι ζωγραφιές του Αλέξανδρου μετατράπηκαν σε κονκάρδες, και τα έσοδα από την πώλησή τους διατίθενται στον σύλλογο «Φλόγα», που στηρίζει παιδιά με καρκίνο. Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, αγοράστηκαν ειδικά μηχανήματα για τον εντοπισμό φλεβών, ώστε τα παιδιά να μην ταλαιπωρούνται κατά τις θεραπείες τους. Μέχρι σήμερα, έχουν προσφερθεί 28 τέτοια μηχανήματα σε νοσοκομεία.

Μια γυναίκα, μια μητέρα, ένας άνθρωπος που επέλεξε να μετατρέψει τη θλίψη της σε φως και ελπίδα για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Η Ματίνα Κυριάκου αποδεικνύει καθημερινά πως, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, ο ήλιος μπορεί να ξαναβγεί.

Η Ματίνα Κυριάκου φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και μοιράστηκε τη συγκινητική ιστορία της.

