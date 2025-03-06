Θεσσαλονίκη: Πρώην αστυνομικός ο 56χρονος που δηλητηρίαζε γατιά

Του Μάκη Συνοδινού

Φρίκη προκαλούν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 56χρονο άντρα ο οποίος φέρεται να δηλητηρίασε γάτες στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας ο 56χρονος - ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην αστυνομικός δηλητηρίασε αδέσποτες γάτες βάζοντας στα δοχεία τους δηλητήριο.

Ο Αναστάσιος Ντούγκας δικηγόρος των ιδιοκτητών αλλά και ανθρώπων που φρόντιζαν τα άτυχα ζώα μίλησε στο skai.gr και αποκάλυψε πως 25 γάτες βρήκαν φρικτό θάνατο από τον 56χρονο.

«Η πράξη τελέστηκε κατά συρροή και το γεγονός αυτό προσδίδει μια επιπλέον βαρύτητα στην πράξη του.

Για την πράξη αυτή επειδή μιλάμε για κακούργημα απειλείται με ποινή κάθειρξης ο συλληφθείς.

Είμαστε χαρούμενοι που οι κάτοικοι και οι γείτονες μίλησαν και βοήθησαν τις Αρχές ώστε να συλληφθεί ο δράστης. Είναι ένα σοκαριστικό έγκλημα κατά 25 γατιών που βρήκαν τραγικό θάνατο» υποστηρίζει ο γνωστός δικηγόρος ενώ αποκαλύπτει πως ο 56χρονος αφού τάιζε με φάρμακο τις γάτες κατόπιν πέρναγε επανειλημμένα ώστε να βεβαιωθεί πως είχε πετύχει τον σκοπό του και οι γάτες είχαν φύγει από τη ζωή.

Στο νέο περιστατικό κτηνωδίας με θύματα αθώα πλάσματα, κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς ένα δοχείο που περιείχε φαγητό με άγνωστη δηλητηριώδη ουσία ενώ τα νεκρά ζώα θα εξεταστούν από κτηνιατρική υπηρεσία.

Στον 56χρονο επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ύψους 60.000 ευρώ ενώ συνεχίζεται η διενέργεια προανάκρισης από το Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας.

