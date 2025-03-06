Ποινική δίωξη σε 11 συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες

Λογαριασμός
Ποινική δίωξη σε 11 συλληφθέντες για τα επεισόδια στο χθεσινό συλλαλητήριο

Ποινική δίωξη για πλημμελήματα αντιμετωπίζουν οι 11 από τους 14 συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια κατά το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Της Ελενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για πλημμελήματα σε 11 από τα συνολικά 14 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν αδικήματα για: 

Βία κατά υπαλλήλων κατά συναυτουργία (διακεκριμένη περίπτωση), διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, διακεκριμένη φθορά ξένων πραγμάτων, οπλοφορία, οπλοχρησία, εξύβριση κατά συναυτουργία και παράνομη κατοχή κροτίδων. 

Η δίκη τους από το Αυτόφωρο δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο.

Έως τότε κρατούνται. 

 Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες είναι 
ανήλικοι και  παραπέμφθηκαν σε εισαγγελέα ανηλίκων.

Ξεχωριστή δικογραφία σχηματίστηκε  σε βάρος αγνώστων δραστών για κακουργηματικές πράξεις.

