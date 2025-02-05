Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ συμμορία ανηλίκων που άρπαζε βίαια αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν την Δεύτερα το πρωί, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 4 ανήλικοι (ένας ημεδαπός και τρεις αλλοδαποί), ηλικίας 17, 15 και 14 ετών, ως μέλη της.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος επιπλέον 18 νεαρών μελών που έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συμμορία που διαπράττει ληστείες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ 5 εκ των μελών, είναι ήδη έγκλειστοι σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αφού εντόπιζαν τα θύματά τους, τους προσέγγιζαν πεζή και αφαιρούσαν με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες που φορούσαν στο λαιμό τους.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ορισμένες φορές από το τράβηγμα των αλυσίδων και τη δύναμη που ασκούσαν για να τους απωθήσουν και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τις αλυσίδες, τα θύματα έπεφταν στο έδαφος.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας εξιχνιάστηκαν 18 περιπτώσεις ληστειών.

Επίσης, σημειώνεται ότι στην κατοχή του 17χρονου βρέθηκε, κατά τον έλεγχο μετά τον εντοπισμό του, μικροποσότητα κάνναβης ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

