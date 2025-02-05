Με νεφρική ανεπάρκεια από 22 χρονών, ζούσε ο 37χρονος που έλαβε τους νεφρούς του Άγγελου με μεταμόσχευση.

Το 2010 όταν διαγνώστηκε με νεφρική ανεπάρκεια υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρών αλλά ο οργανισμός του δεν ενσωμάτωσε το μόσχευμα.

Έκτοτε υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση και αναζητούσε συμβατό δότη. Και σήμερα, τον βρήκε, χάρη στα δώρα ζωής του μικρού Άγγελου, που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr ο λήπτης των οργάνων ήταν ο πρώτος στη σχετική λίστα αναμονής.

Η επέμβαση, ωστόσο, φάνταζε εξ’ αρχής αδύνατη: είναι εξαιρετικά σπάνιο να ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση οργάνων από το σώμα ενός ανήλικου σε ενήλικο. Και όπως υποστηρίζει σε δηλώσεις του έξω από το «Ιπποκράτειο» ο διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς, «ήταν μια συγκινητική και ιδιαίτερη στιγμή για όλους».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι στην προσπάθεια αυτή συντέλεσε μια μεγάλη ομάδα, που έφερε εις πέρας ένα δύσκολο και απαιτητικό χειρουργείο τεσσάρων ωρών, όπως αυτό της μεταμόσχευσης νεφρών από ένα παιδί σε ενήλικο. Και το ευτυχές είναι ότι ήδη, ο οργανισμός του αποδέχτηκε το μόσχευμα και ήδη οι νεφροί είναι σε λειτουργία.

«Αναρρώνει στον θάλαμο» – Έως και 8 έτη η αναμονή για μεταμόσχευση νεφρών στην Ελλάδα

«Ο λήπτης είναι ένα ώριμο παιδί που λόγω της κατάστασής του δεν είχε ζήσει ως φυσιολογικός άνθρωπος. Χρειάζεται και τους δύο νεφρούς για να ζήσει. Και πλέον αναρρώνει στον θάλαμο», αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει, ότι: «η γιαγιά και ο παππούς του Άγγελου πήραν μια γενναία απόφαση να χαρίσουν ζωές. Αυτό ξεκίνησε με μια αλυσίδα ζωής, από την Κρήτη, οι νεφροί στη Θεσσαλονίκη, η καρδιά στη Γερμανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ το μεγαλείο προσφοράς των δώρων ζωής φανερώνεται στο γεγονός ότι ο χρόνος αναμονής στην Ελλάδα είναι τα 8 έτη.

