Τέσσερα όπλα εντοπίστηκαν σε οικία στα Άνω Λιόσια - 3 συλλήψεις

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντοπίστηκαν 4 όπλα σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, μεσημβρινές ώρες της 20-12-2025.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντοπίστηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,

δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,

καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και

αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

