Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου των Κωνσταντινουπολίτικων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.