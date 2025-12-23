Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή οδό

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς - Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Φωτιά σε αυτοκίνητο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου των Κωνσταντινουπολίτικων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη αυτοκίνητο
