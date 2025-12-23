Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου των Κωνσταντινουπολίτικων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς. Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

