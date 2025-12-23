«Πίσω και από τους δυο συναδέλφους σας εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, είναι φανερό ότι με δυσκολία περνάει και όχημα έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τα αγροτικά μπλόκα μετά και την εξαγγελία ότι διατίθενται να ανοίξουν λωρίδες για διέλευση οχημάτων.

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων και λοιπών οχημάτων σε αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή στην εικόνα μας; Αν έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, πώς θα απεγκλωβίσουμε τους οδηγούς;» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν κάποιος θεωρεί ότι έτσι μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση που υπάρχει στην έξοδο αυτών των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

Όπως είπε, «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μιλάμε για την Εθνική Οδό, άρα είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους, για να μπορούν οι οδηγοί να περνούν την ώρα που οι αγρότες κινούνται πεζοί σε Εθνική Οδό; Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο στα σημεία που υπάρχει αποκλεισμός αυτήν τη στιγμή, για αυτό ακριβώς πραγματοποιούμε εκτροπές».

Ερωτηθείσα για το αν είναι εξίσου επικίνδυνη η διέλευση από παρακαμπτηρίους οδούς, η κ. Δημογλίδου απάντησε:

«Η παρακαμπτήριος έχει δυο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς/εκτροπής οχήματος) μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μια λωρίδα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και με ελευθερία στους δρόμους».

«Δεν έχουν κάνει κανένα βήμα καλής θέλησης οι αγρότες, σε κανένα μπλόκο αυτήν τη στιγμή δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Δεν έχει δοθεί καμιά λωρίδα κυκλοφορίας, για αυτό και συνεχίζουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά αυτήν τη στιγμή η ΕΛΑΣ για να βρίσκεται στο εθνικό δίκτυο και σε παρακαμπτηρίους να βοηθά τους οδηγούς; Αυτό είναι το καθήκον μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

