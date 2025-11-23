Για τεράστιες ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα, όσον αφορά τις υποδομές στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα, καθώς και στους Δήμους Ζηρού, Φιλιατών και Κόνιτσας, έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, κάτι που επισημάνθηκε όπως είπε σε σύσκεψη που έγινε χθες το απόγευμα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Καχριμάνης ανέφερε οτι το κόστος αποκατάστασης είναι μεγάλο και εξέφρασε τον προβληματισμό του για το τι θα συμβεί αν σημειωθούν εκ νέου έντονα καιρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες μέρες.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν παραλύσει τα ορεινά της Καλαμπάκας, με αποκλεισμένα χωριά στο δήμο Μετεώρων.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί αρκετοί Δήμοι σε Ιωάννινα, Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, και Καστοριά.

Ειδικότερα, οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου στα Ιωάννινα, ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα, ο δήμος Φιλιατών στη Θεσπρωτία, ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα, και ο Δήμος Νεστορίου στην Καστοριά.

Σοβαρά προβλήματα με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος καταγράφονται στα Τζουμέρκα.

Στην Κόνιτσα, η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε υποδομές, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ προέκυψαν προβλήματα και στα δίκτυα ύδρευσης.

Στον Δήμο Αρταίων σημειώθηκαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ στα Ιωάννινα, η περιοχή της Πεδινής, κοντά στην Εγνατία, επλήγη από πλημμύρες.

Προβλήματα σημειώθηκαν και σε ορεινές περιοχές της Κοζάνης, του Ασπροποτάμου και της Φιλιππιάδας.

Εν τω μεταξύ, κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας μετέβη για αυτοψία στην Κέρκυρα που επλήγη επίσης από την κακοκαιρία.





