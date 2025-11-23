Συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο - Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα στην οδό Πεύκων, στο Νέο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία για τη συμπλοκή, ωστόσο οι μαθητές είχαν διαφύγει πριν φτάσουν οι Αρχές.

Από την έρευνα της αστυνομίας σε οπτικό υλικό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που είχαν απασχολήσει τις Αρχές και άλλες φορές.

Στην κατοχή του ενός εξ αυτών βρέθηκε μάλιστα πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

Οι τρεις μαθητές οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι και άλλοι δύο ανήλικοι που συμμετείχαν στο επεισόδιο.





