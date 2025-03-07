Με τις ομιλίες των εκπροσώπων των εργατικών συνδικάτων και του ψηφίσματος για τη συνέχιση του αγώνα συμπαράστασης στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο αλληλεγγύης που διοργάνωσαν απόψε τα εργατικά συνδικάτα, κέντρα κι ομοσπονδίες στο Σύνταγμα.

Από την εξέδρα ο Βασίλης Ζαβογιάννης, πρόεδρος του συνδικάτου μηχανοδηγών αναφέρθηκε με αφορμή τα Τέμπη στις προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει ο κλάδος πριν το δυστύχημα για τις χρόνιες δυσλειτουργίες και ανέπτυξε τα προβλήματα που ακόμη ταλανίζουν τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, κι ακολούθησε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που εξέφρασαν με τη σειρά τους τη συμπαράσταση των εργαζομένων στο δίκαιο αγώνα των συγγενών των νεκρών.

Το «παρών» στην πλατεία Συντάγματος μπροστά από την εξέδρα έδωσε κι η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε μακρά συνομιλία και με συγγενείς των θυμάτων.

Με συντεταγμένο τρόπο ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται από την πλατεία ενώ ομάδες φοιτητών και νεολαίας παρέμειναν μπροστά από το κτίριο της Βουλής στην πάνω πλευρά της πλατείας, φωνάζοντας συνθήματα, την ώρα που μέσα στο Κοινοβούλιο συνεχίζεται η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας με την ψηφοφορία να είναι προγραμματισμένη για τα μεσάνυκτα.

Πηγή: skai.gr

