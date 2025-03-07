«Μετά την απώλεια του Αλεξίου Κούγια και κατόπιν συνεννόησης με τη Σωτηρία Πισπιρίγκου και τους οικείους της καθιστούμε γνωστό ότι δεν θα παρασταθεί συνεργάτης του γραφείου μας στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια.

Παρόμοια ανακοίνωση εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια και για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του Αλέξη Κούγια:

«Μετά την απώλεια του Αλεξίου Κούγια και κατόπιν συνεννόησης με τη Σωτηρία Πισπιρίγκου και τους οικείους της καθιστούμε γνωστό ότι δεν θα παρασταθεί συνεργάτης του γραφείου μας στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου της Τζωρτζίνας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εν εξελίξει δίκης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Η Δικηγόρος Αθηνών, Αναστασία Μπάκα, θα ασκήσει κανονικά τα καθήκοντά της στην εν εξελίξει δίκη, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σε πρώτο βαθμό.

Αθήνα, 07/03/2025

Με εκτίμηση και σεβασμό»

