Συνταρακτική στιγμή στο αποψινό συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Σύνταγμα ήταν το μήνυμα που απηύθυναν από την κεντρική εξέδρα της εκδήλωσης οι μητέρες δύο νεαρών θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα.

Οι μητέρες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη συμπαράσταση που τα εργατικά συνδικάτα παρείχαν στον διετή αγώνα τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα.

Η μητέρα 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, συγκίνησε το πλήθος όταν ανέφερε την ανάρτηση του καθηγητή του στο Παν/μιο, πως «ο αδικοχαμένος νεαρός ποτέ δεν έμαθε για το 10 που πήρε με το σπαθί του γιατί κάτι τον σταμάτησε στα Τέμπη».

Η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Γκάνα τόνισε πως ο αγώνας των συγγενών θα φθάσει μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και κάλεσε το πλήθος να μη λησμονήσει τα τόσα θυμάται.

Στο μήνυμα τους οι μητέρες αναφέρθηκαν ιδιαίτερα και στον Γεράσιμο, το άλλο νεαρό θύμα που ακόμη παλεύει για τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

