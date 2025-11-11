Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όπου έχουν παρατάξει ήδη από χθες το απόγευμα οι αγρότες τα τρακτέρ τους πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενόψει της περιοδείας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ροδόπη η οποία ξεκινά σήμερα.

Λίγο μετά τις 10 το αεροσκάφος του πρωθυπουργού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκριτος με τους αγρότες να επιθυμούν να κάνουν μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας κατά την άφιξή του. Τελικά, ο πρωθυπουργός κατάφερε να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο.

Οι αγρότες εξέφρασαν την επιθυμία τους να μιλήσουν οι ίδιοι στον πρωθυπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση τόσο με την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων από τις φωτιές του 2023 όσο και από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, ο Έβρος αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα με τη δορυφορική αποτύπωση με αποτέλεσμα, οι σύλλογοι να διαμαρτύρονται ότι δεν έγινε σωστά και έχει μπλοκάρει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων.

Ακόμα ένα πρόβλημα είναι οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές καθώς επίσης και το ζήτημα της διευθέτησης των νερών των ποταμών με τη Βουλγαρία που μπλοκάρει τη διαδικασία άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί έχουν δώσει ραντεβού στην Αθήνα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων επίσης για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας παράλληλα στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που πλήττεται από την ευλογιά.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Η περιοδεία του πρωθυπουργού ξεκινά με επίσκεψη στη Μαρώνεια και στη συνέχεια (περίπου στις 12 το μεσημέρι) θα βρεθεί στον Σταθμό Συμπίεσης της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής όπου θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή, θα έχει συνάντηση με νέους της πόλης και μετά θα μεταβεί στο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

