Του Μάκη Συνοδινού
Εφιαλτικές στιγμές έζησε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Νέα Ερυθραία όταν θρασύτατος ληστής της επιτέθηκε προκειμένου να τη ληστέψει.
Στο αποκλειστικό βίντεο του Skai.gr και της εκπομπής «Το ´χουμε» αποτυπώνονται τα δραματικά λεπτά που έζησε η γυναίκα στα χέρια του δράστη ο οποίος αδιαφορώντας για το κακό που μπορεί να της προξενήσει, τη σφίγγει από το λαιμό με όλη του τη δύναμη μέχρι που η γυναίκα καταρρέει και ακινητοποιείται.
Κατόπιν ανοίγει τη ταμιακή μηχανή και αφαιρεί τις εισπράξεις οι οποίες ήταν περίπου 300 ευρώ. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο skai.gr πως ο δράστης πιθανόν είναι ανήλικος γνωστός των Αρχών καθώς έχει απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν.
