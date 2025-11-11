Του Μάκη Συνοδινού

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Νέα Ερυθραία όταν θρασύτατος ληστής της επιτέθηκε προκειμένου να τη ληστέψει.

Στο αποκλειστικό βίντεο του Skai.gr και της εκπομπής «Το ´χουμε» αποτυπώνονται τα δραματικά λεπτά που έζησε η γυναίκα στα χέρια του δράστη ο οποίος αδιαφορώντας για το κακό που μπορεί να της προξενήσει, τη σφίγγει από το λαιμό με όλη του τη δύναμη μέχρι που η γυναίκα καταρρέει και ακινητοποιείται.

Κατόπιν ανοίγει τη ταμιακή μηχανή και αφαιρεί τις εισπράξεις οι οποίες ήταν περίπου 300 ευρώ. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο skai.gr πως ο δράστης πιθανόν είναι ανήλικος γνωστός των Αρχών καθώς έχει απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

