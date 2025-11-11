Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστική επίθεση σε υπάλληλο mini market: Την πιάνει από το λαιμό και την πετάει κάτω για να κλέψει

Στο αποκλειστικό βίντεο του Skai.gr και της εκπομπής «Το ´χουμε» αποτυπώνονται τα δραματικά λεπτά που έζησε η γυναίκα στα χέρια του δράστη στη Νέα Ερυθραία

επίθεση σε υπάλληλο mini market

Του Μάκη Συνοδινού

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Νέα Ερυθραία όταν θρασύτατος ληστής της επιτέθηκε προκειμένου να τη ληστέψει.

Στο αποκλειστικό βίντεο του Skai.gr και της εκπομπής «Το ´χουμε» αποτυπώνονται τα δραματικά λεπτά που έζησε η γυναίκα στα χέρια του δράστη ο οποίος αδιαφορώντας για το κακό που μπορεί να της προξενήσει, τη σφίγγει από το λαιμό με όλη του τη δύναμη μέχρι που η γυναίκα καταρρέει και ακινητοποιείται.

Κατόπιν ανοίγει τη ταμιακή μηχανή και αφαιρεί τις εισπράξεις οι οποίες ήταν περίπου 300 ευρώ. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο skai.gr πως ο δράστης πιθανόν είναι ανήλικος γνωστός των Αρχών καθώς έχει απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση Νέα Ερυθραία Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark