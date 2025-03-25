Φωτιά στην Καλλικράτεια - Σταμάτησε η παρέλαση - Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτηυ στη λεωφόρο Νίκης στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.



Πρόκειται για την παραλιακή οδό της Νέας Καλλικράτειας.



Μάλιστα, σταμάτησε η παρέλαση.



Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο όχημα.



Η φωτιά ξέσπασε σε σοφίτα μονοκατοικίας τριών ορόφων και στο ισόγειο λειτουργεί εστιατόριο.

Η φωτιά φαίνεται να προέκυψε από μασιά μαλλιών που αφέθηκε πάνω στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα σεντόνια, όπως δήλωσε στον Status FM αυτόπτης μάρτυρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.