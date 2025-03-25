Φωτιά στην Καλλικράτεια - Σταμάτησε η παρέλαση - Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτηυ στη λεωφόρο Νίκης στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Πρόκειται για την παραλιακή οδό της Νέας Καλλικράτειας.
Μάλιστα, σταμάτησε η παρέλαση.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο όχημα.
Η φωτιά ξέσπασε σε σοφίτα μονοκατοικίας τριών ορόφων και στο ισόγειο λειτουργεί εστιατόριο.
Η φωτιά φαίνεται να προέκυψε από μασιά μαλλιών που αφέθηκε πάνω στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα σεντόνια, όπως δήλωσε στον Status FM αυτόπτης μάρτυρας.
