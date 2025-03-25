Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Καλλικράτεια - Σταμάτησε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου - Δείτε βίντεο

Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες και πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο όχημα - Η φωτιά ξέσπασε σε σοφίτα μονοκατοικίας

Φωτιά στην Καλλικράτεια - Σταμάτησε η παρέλαση - Δείτε βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτηυ στη λεωφόρο Νίκης στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Πρόκειται για την παραλιακή οδό της Νέας Καλλικράτειας. 

@giannis.xristina ♬ πρωτότυπος ήχος - ➡️❤️xrictina♑️Giannis♊️❤️‍🔥⬅️


Μάλιστα, σταμάτησε η παρέλαση.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά ξέσπασε σε σοφίτα μονοκατοικίας τριών ορόφων και στο ισόγειο λειτουργεί εστιατόριο.

Η φωτιά φαίνεται να προέκυψε από μασιά μαλλιών που αφέθηκε πάνω στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα σεντόνια, όπως δήλωσε στον Status FM αυτόπτης μάρτυρας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά παρέλαση 25η Μαρτίου Χαλκιδική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark