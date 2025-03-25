Εντυπωσίασε το φαντασμαγορικό Drone Show με το οποίο ξεκίνησε από χθες ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Χθες βράδυ (Δευτέρα 24/3 στις 20:00), 240 drone πέταξαν πάνω από το δημαρχείο της πόλης και επί σχεδόν δέκα λεπτά φώτισαν τον ουρανό με εικόνες εμπνευσμένες από την Επανάσταση του 1821.

Εκατοντάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο χώρο του δημαρχείου να βιώσουν από κοντά την εμπειρία ενώ το θέαμα έγινε ορατό από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, και των τριών δημοτικών ενοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

