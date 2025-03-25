Ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας προκάλεσε στους εκατοντάδες πολίτες που παραβρέθηκαν σήμερα, ημέρα της εθνικής παλιγγενεσίας, στην αναπαράσταση της ορκωμοσίας των αγωνιστών του 1821 στην Αγία Λαύρα Καλαβρύτων.

Εντυπωσιακή για άλλη μια φορά η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των αγωνιστών του ΄21, στην ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, εκεί όπου ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για παρακολουθήσουν την αναπαράσταση.

Η ιστορία της Αγίας Λαύρας

Η Ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου 1821, όταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα. Η άποψη αυτή γνώρισε μεγάλη διάδοση ήδη από τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Η θρυλική αυτή σκηνή αναφέρεται σε πλήθος πηγών και οι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις της αναπαράχθηκαν μαζικά.

Από τον 19ο αιώνα, ορισμένοι ιστορικοί θεωρούσαν τη διήγηση αυτή φανταστική. Επίσης και ορισμένοι σύγχρονοι ιστορικοί δέχονται πως ο θρύλος στερείται ιστορικής βάσης και είναι εμπνευσμένος από τον Γάλλο φιλέλληνα Φρανσουά Πουκεβίλ.

Πηγή: skai.gr

