Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1. Στο ηχητικό καταγράφεται το τηλεφώνημα ενός κοριστιού στο 100, λίγα λεπτά μετά την φονική σύγκρουση των δύο τρένων ενώ ακούγεται ξεκάθαρα ο πανικός, τα ουρλιαχτά και η αγωνία των άλλων νεαρών επιβατών γύρω της.

Στο συγκεκριμένο ηχητικό το κορίτσι προσπαθεί να εξηγήσει τι έχει συμβεί. Στο βάθος ακούγονται φωνές και κραυγές πανικού, αλλά και νέοι που καλούν σε βοήθεια.

Η συνομιλία

Εκφωνητής 100: Ορίστε 100;

Τραυματίας 1: Ναι… εντελώς… σε παρακαλώ… σε παρακαλώ… σε παρακαλώ…

Εκφωνητής 100: 100 ορίστε;

Τραυματίας 1: Πήρα για το τρένο… Πήρε φωτιά ένα τρένο από Αθήνα

(Βοήθεια)

Εκφωνητής 100: Πού, κυρία;

(Βοήθεια)

Τραυματίας 1: Πού είμαστε; Δεν ξέρω πού είμαστε…

Τραυματίας 2: Μετά την Λάρισα…

Τραυματίας 1: Μετά την Λάρισα…

(Βοήθεια)

Τραυματίας 1: Παιδιά, γίνεται πανικός…

(Ακούγονται ουρλιαχτά)

(Τα χέρια…)

(Ακούγονται ουρλιαχτά)

Τραυματίας 1: Είναι μέσα πάρα πολύς κόσμος… Κάντε κάτι επειγόντως…

(Πήρε φωτιά το τρένο)

Εκφωνητής 100: Προς τα πού φύγατε; Φύγατε από την Λάρισα, προς τα πού;

Τραυματίας 1: Από Αθήνα είμαστε, από Λάρισα προς Κατερίνη….

Εκφωνητής 100: Από Λάρισα προς Κατερίνη;

Τραυματίας 1: Είναι πολύς κόσμος εγκλωβισμένος…

Εκφωνητής 100: Για ένα τρένο που…

Τραυματίας 1: Γρήγορα, παιδιά… Είναι πάρα πολύς κόσμος μέσα…

(Και την Πυροσβεστική)

Τραυματίας 1: Γρήγορα, γρήγορα…

Εκφωνητής 100: Κυρία, ηρεμήστε λίγο για να καταλάβω πού βρίσκεστε…

Τραυματίας 1: Λοιπόν, είμαστε μετά τα Φάρσαλα…

Εκφωνητής 100: Πόση ώρα, πόση ώρα… Μετά τα Φάρσαλα προς τη Λάρισα;

Τραυματίας 1: Προς Κατερίνη… Ναι, προς Λάρισα…

Εκφωνητής 100: Προς Κατερίνη.

Τραυματίας 1: Από Αθήνα.

Εκφωνητής 100: Έχετε περάσει τη Λάρισα;

(Παιδιά απομακρυνθείτε)

Τραυματίας 1: Απομακρυνθείτε…

