Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 2 Μαΐου, στις 16:30.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας (https://minedu.gov.gr) και της ΕΡΤ (https://www.ertnews.gr/).

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση για την απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Ο κατάλογος των τυχαίων αριθμών θα γνωστοποιηθεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (https://depps.minedu.gov.gr) και της ΔΕΔΗΜΩΣ (https://dedimos.minedu.gov.gr).

Υπενθυμίζεται, ότι αύριο, Σάββατο 3 Μαΐου 2025 και μεθαύριο, Κυριακή 4 Μαΐου 2025 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία για το έτος 2025-2026. Ειδικότερα, στις 3 Μαΐου θα διεξαχθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα (ΠΣ) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ) σχολεία και στις 4 Μαΐου 2025 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ).

Βασικές οδηγίες για τις εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι από την Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης, έχει οριστεί ότι οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στις δοκιμασίες δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα πρότυπα, πρότυπα εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν από την ημέρα των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο:

1. Το έγγραφο της ταυτοπροσωπίας τους το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο για υποψήφιους άνω των 12, αλλιώς ταυτοπροσωπία από Κ.Ε.Π. για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη).

2. Εκτυπωμένη την αίτησή τους από την πλατφόρμα των αιτήσεων, στην οποία και αναγράφεται ο εξαψήφιος κωδικός υποψηφίου και το Εξεταστικό Κέντρο.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00, οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες προσέρχονται και αποχωρούν από το ΕΚ με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής. Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται και θα παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να γράφουν το όνομά τους στο απαντητικό φύλλο, παρά μόνο τον εξαψήφιο κωδικό τους ως υποψηφίου στη προκαθορισμένη θέση (κουτάκια), το οποίο αντιγράφουν προσεκτικά από την εκτυπωμένη αίτηση. Επίσης, οι μαθητές/τριες σε κάθε απάντηση πρέπει να μαυρίζουν όλο το κενό ενός και μόνο κύκλου αυτού που κρίνουν ως σωστή απάντηση, ώστε να είναι εφικτή η οπτική ανάγνωση από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη διόρθωση των απαντήσεων.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι:

- 150 λεπτά για τα Πρότυπα Γυμνάσια και τα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια

- 225 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,

- 180 λεπτά για τα Πρότυπα Λύκεια και τα Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια

- 240 λεπτά για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα (60 λεπτά) μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

