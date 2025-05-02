Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Ευκαρπία, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το GRtimes, ο δράστης έφτασε με αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα στον αέρα έξω από σπίτι στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, ενώ απειλούσε τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που βρίσκονταν εντός.
Στη συνέχεια ο άνδρας τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.
Πηγή: skai.gr
