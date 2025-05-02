Λογαριασμός
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή

Ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα έξω από σπίτι, ενώ απειλούσε τους ιδιοκτήτες που βρίσκονταν εντός

αστυνομια

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Ευκαρπία, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το GRtimes, ο δράστης έφτασε με αυτοκίνητο και  άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα στον αέρα έξω από σπίτι στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, ενώ απειλούσε τους ιδιοκτήτες του σπιτιού που βρίσκονταν εντός.

Στη συνέχεια ο  άνδρας τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη πυροβολισμοί
