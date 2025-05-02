Στις φλόγες τυλίχθηκαν νωρίς το πρωί κάδοι απορριμμάτων επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως, στο Γκάζι, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί πολύ γρήγορα και να καεί ολοσχερώς ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική το περιστατικό δεν ήταν το μόνο που συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς εκλήθη για την κατάσβεση φωτιάς σε κάδους απορριμμάτων και σε άλλα σημεία στην ευρύτερη περιοχή.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

