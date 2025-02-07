Ψηφίστηκε ο νέος αθλητικός νόμος με πλειοψηφία και προτάσεις από EAOM ΑμεΑ

Με ευρύτερη πλειοψηφία και τις προτάσεις του προέδρου της ΕΑΟΜ ΑμεΑ Κωνσταντίνου Σιάχου, που μετά από παρέμβασή του είχε θέσει στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και συμπεριλήφθηκαν σε αυτό, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού», από την Ολομέλεια της Βουλής, τις πρώτες πρωινές ώρες την Πέμπτη (6/2).

H Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δια του προέδρου της Κωνσταντίνου Σιάχου, ευχαριστεί τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που ενδυναμώνει τον Αθλητισμό των Ατόμων με Αναπηρίες.

Ο υπουργός με αυτή του την ενέργεια ανταποκρίθηκε θετικά στις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον πρόεδρο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ Κωνσταντίνο Σιάχο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αναγνώρισε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα Αθλητικά Σωματεία των ατόμων με αναπηρίες, εντάσσοντας τα στις ευεργετικές διατάξεις της νησιωτικότητας, για τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο Μητρώο της ΓΓΑ , μια ουσιαστική διάταξη για τη βιωσιμότητα των Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ, όπως ήδη ισχύει και για τα αθλητικά σωματεία αρτιμελών που εδρεύουν σε μικρά νησιά.

Επιπλέον, προχώρησε στην εξομοίωση των πτυχίων των διακεκριμένων αθλητών με αναπηρία με τα αντίστοιχα των διακεκριμένων αθλητών ως προς το προπονητικό τους δικαίωμα.

Τέλος, βελτίωσε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την τήρηση της προσβασιμότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων, βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη του παραολυμπιακού αθλητισμού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρίες να είναι δυναμικά παρών στα αθλητικά δρώμενα της χώρας μας και να λαμβάνεται θεσμικά υπόψη από την Πολιτεία. Για τους λόγους αυτούς ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΑΟΜ ΑμεΑ εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες καθώς ο υπουργός άκουσε, αναγνώρισε και ασπάστηκε τις απόψεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας και ανταποκρίθηκε ουσιαστικά και άμεσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

