Κινητοποιήσεις- Αγρότες: Συντονισμός μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας

Συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη συντονισμού των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στον Παλαμά Καρδίτσας.

Παράλληλα, στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, οι εκπρόσωποι δεκάδων μπλόκων, αποφάσισαν να οριστεί συνάντηση με κλιμάκια υπουργείων στη Θεσσαλία, ενώ θα προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 3ωρους αποκλεισμούς των δρόμων.

Έξω από την αίθουσα, είχαν συγκεντρωθεί αγρότες με τρακτέρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

