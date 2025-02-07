ΣτΕ: Συζήτηση για την ακύρωση των προστίμων για τη διακίνηση email Ελλήνων του Εξωτερικού

Συζητήθηκε στη μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η ακύρωση της απόφασης της Αρχής Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων βάσει της οποίας επιβλήθηκαν πρόστιμα για τη διακίνηση e-mail Ελλήνων του Εξωτερικού εν όψει των Ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024 (επιστολική ψήφος).

Τον περασμένο Μάιο η Αρχή είχε επιβάλει πρόστιμα στο υπουργείο Εσωτερικών ύψους 400.000 ευρώ, στην Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου 40.000 ευρώ, στη Νέα Δημοκρατία 40.000 ευρώ και από 10.000 ευρώ στον πρώην οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της ΝΔ Αριστόδημο Κορομηλά και στον τότε γραμματέα διασποράς της ΝΔ, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο.

Κατά τη συζήτηση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, όλοι οι εμπλεκόμενοι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

Η πλευρά της κ. Ασημακοπούλου ανέφερε ότι με αφορμή το πρόστιμο που της επέβαλε η Αρχή, -η οποία, όπως είπε, δεν της έδωσε τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της ακροάσεως, έτσι ώστε να μπορέσει ν’ αποδείξει ότι ήταν νόμιμη η προέλευση της λίστας των αποδήμων- περίπου 200 παραλήπτες των e-mail έχουν καταθέσει σε βάρος της αγωγές για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τους και διεκδικούν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, επισήμανε ότι υπήρχε νομοθετικό κενό, καθώς δεν έχει επικυρωθεί από τη χώρας μας ευρωπαϊκή οδηγία, που δίνει τη δυνατότητα χρήσης ανάλογων καταλόγων.

ΝΔ

Από τη ΝΔ αναφέρθηκε ότι η λίστα των αποδήμων δεν διακινήθηκε στα πληροφοριακά συστήματα του κόμματος, ότι δεν έδωσε καμία εντολή, δεν είχε καμία ανάμειξη και δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι υπήρχε παράνομο αρχείο.

H θέση των κομματικών στελεχών

Η πλευρά του Νικόλαου Θεοδωρόπουλου υποστήριξε ότι ήταν ενταγμένος στην κομματική γραμμή και με εντολή μετέφερε το επίμαχο αρχείο στην κυρία Ασημακοπούλου χωρίς να κάνει κάποια επεξεργασία ή παρέμβαση, ενώ υποστήριξε ότι λανθασμένα χαρακτηρίστηκε ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς ήταν ένας απλώς διαχειριστής.

Ο συνήγορος του Αριστόδημου Κορομηλά χαρακτήρισε τον εντολέα του «γραμματοκομιστή», ο οποίος δεν γνώριζε το περιεχόμενο του αρχείου, ενώ επισημάνθηκε ότι δεν ήταν υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου και δεν το επεξεργάστηκε.

Ο δικηγόρος των εννέα υποστήριξε ότι οι εντολείς του είναι θύματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς χωρίς να ερωτηθούν διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα τους και χωρίς να ξέρουν καν που έχουν σταλεί.

Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

