Γνήσια είναι τα αντίγραφα των 3 βίντεο από την κάμερα 03 που παραδόθηκαν από την εταιρεία Interstar στις 5 Φεβρουαρίου 2025 και αφορούν την εμπορική αμαξοστοιχία του δυστυχήματος των Τεμπών, σύμφωνα με την έκθεση της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα βίντεο δείχνουν την εμπορική αμαξοστοιχία, λίγο πριν μοιραία σύγκρουση με την επιβατική, που προκάλεσε την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά το δυστύχημα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Interstar, Βασίλειος Καπερνάρος, παρέδωσε στον ανακριτή τα τρία αρχεία, και στη συνέχεια, κατόπιν εντολής του, αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας στην Αττική και στον Πλαταμώνα και κατέσχεσαν τα καταγραφικά των καμερών.

Διαβάστε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την 1η πραγματογνωμοσύνη

Διαβάστε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την 2η πραγματογνωμοσύνη

Πηγή: skai.gr

