Ο άνθρωπος του προέδρου - Ποιος είναι ο «ψυχίατρος» του Τραμπ

Λένε πως πίσω από έναν πετυχημένο άνδρα λένε πως κρύβεται μια δυναμική γυναίκα. Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) όμως κρύβεται ο πολυμήχανος Boris Epshteyn, ο προσωπικός του σύμβουλος, δικηγόρος και «ψυχίατρος».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Τραμπ, τις οποίες επικαλείται το Axios, η παρουσία του Boris Epshteyn στον Λευκό Οίκο είναι τόσο έντονη, που βρίσκεται ακόμα και στις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις του Οβάλ Γραφείου, χωρίς πολλές φορές να το γνωρίζουν καν οι υπόλοιποι συνομιλητές. Ο Epshteyn εξελίσσεται σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ουάσινγκτον, όχι μόνο επειδή παρακολουθεί τα πάντα, αλλά επειδή ο λόγος του έχει τεράστια βαρύτητα για τον πρόεδρο.

«Είναι σαν τον ψυχίατρό μου», έχει πει αστειευόμενος ο ίδιος ο Τραμπ, αναφερόμενος στο πόσο συχνά μιλάει με τον σύμβουλό του, ο οποίος τον υποστηρίζει με τρόπο που θυμίζει θεραπευτή. Στον ταραχώδη πολιτικό κόσμο του Τραμπ, ωστόσο, αυτοί οι έπαινοι δεν μένουν ασχολίαστοι από το εσωτερικό του περιβάλλοντός του. «Είναι ο άνθρωπος που ανεβάζει την ψυχολογία του προέδρου. Κάποιες φορές, όλο αυτό γίνεται υπερβολικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας άλλος σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Boris Epshteyn έχει χειριστεί προσωπικά τις μεγάλες αγωγές που έχει καταθέσει ο πρόεδρος εναντίον ΜΜΕ και οργανισμών. Υπό την επίβλεψή του, ο Τραμπ έχει κερδίσει ή έχει επιτύχει υπέρογκους συμβιβασμούς με κολοσσούς της ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, κέρδισε από το ABC 16 εκατομμύρια δολάρια, το CBS 16 εκατομμύρια δολάρια, συν κοινωνικές διαφημίσεις, τη Meta 25 εκατομμύρια δολάρια, τη Google 22 εκατομμύρια δολάρια και την X 10 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται ακόμα σε δικαστική διαμάχη με το BBC, το CNN, τους New York Times, την εφημερίδα The Wall Street Journal, καθώς και με την Επιτροπή των Βραβείων Πούλιτζερ.

Ο Boris Epshteyn εδραίωσε την απόλυτη κυριαρχία του στον κόσμο του Τραμπ όταν δημιούργησε τη νομική ομάδα που χάραξε την ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική κατά τη διάρκεια των εκλογών, όταν ο Τραμπ αντιμετώπιζε τέσσερις ποινικές και δύο αστικές υποθέσεις. Ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις του πελάτη του, ο Boris Epshteyn έδωσε μια σκληρή μάχη με το δικαστικό σύστημα.

«Τα κατάφερε σε μια συγκυρία όπου είτε ο Τραμπ θα κατέληγε στη φυλακή είτε θα εκλεγόταν ξανά πρόεδρος», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, γνωστός podcaster του κινήματος MAGA. «Ο Boris ήταν εκείνος που έβγαλε το φίδι από την τρύπα». «Είναι ο άνθρωπος που κανονίζει τα πάντα για τον πρόεδρο», επιβεβαιώνει άλλη πηγή από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ εκτιμά τόσο πολύ τον στενό του συνεργάτη, ώστε τον όρισε πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Trump Media, μια θέση εξαιρετικά κομβική, την οποία κατείχε προηγουμένως ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο Boris Epshteyn ασκεί επίσης έμμεση αλλά σημαντική επιρροή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω της στενής του σχέσης με τον Τοντ Μπλανς, ο οποίος υπήρξε επίσης προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ και ανέλαβε στο τιμόνι του υπουργείου.

Όπως αναφέρει επίσης το Axios, ο άνθρωπος-σκιά του Τραμπ επισκέπτεται το Οβάλ Γραφείο περίπου μία φορά την εβδομάδα και βρίσκεται σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, με πολλούς να τον κατατάσσουν πλέον «μέσα στην πρώτη πεντάδα των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στις ΗΠΑ». Ακόμη και όταν ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον Ίλον Μασκ, την εποχή που ο τρισεκατομμυριούχος βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του δίπλα στον πρόεδρο, η θέση του Boris Epshteyn δεν κλονίστηκε.

Έχοντας ενταχθεί στην ομάδα του προέδρου πριν από μια δεκαετία, ο Boris Epshteyn έχει κερδίσει τον σεβασμό και την απόλυτη αφοσίωσή του. Όπως σχολιάζει κορυφαίος σύμβουλος της κυβέρνησης, όλα αυτά τα χρόνια ο Τραμπ πήρε τεράστια ρίσκα, ήρθε αντιμέτωπος με τις προβλέψεις και τελικά δικαιώθηκε: «Γι' αυτό ακριβώς ο Boris βρίσκεται σήμερα στην κορυφή» λέει.

Πηγή: skai.gr

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