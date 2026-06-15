Με drone, δορυφορικό εντοπισμό, συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και έλεγχο θα εξελιχθεί το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών από το φετινό καλοκαίρι έως και το 2028. Το έργο τίθεται σε εφαρμογή με βασικό στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια, καθώς και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν.

Τη σχετική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2026-2028» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο θα κοστίσει 1.934.400 ευρώ και θα διαρκέσει τρία χρόνια (36 μήνες). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η καταπολέμηση θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, περιλαμβάνοντας εργασίες πεδίου, όπως δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις. Αυτές οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 100 υγροτοπικά συστήματα, πάνω από 1.000 χιλιόμετρα καναλιών και ρεμάτων, περισσότερες από 5.000 εστίες αναπαραγωγής στο περιαστικό σύστημα και περίπου 30.000 φρεάτια όμβριων υδάτων στις μεγάλες πόλεις και τους σημαντικούς οικισμούς του νησιού.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται σύγχρονες δράσεις, όπως διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους και από αέρος, με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones - ΣμηΕΑ), χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής και δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών ενταγμένων σε σύστημα WebGIS, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με την Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων GIS Crete, αλλά και εγκατάσταση σταθερών δικτύων παγίδων για εντομολογική παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πύλες εισόδου (λιμάνια και αεροδρόμια). Όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακή εφαρμογή για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών.

«Για την Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Με τη νέα αυτή τριετή σύμβαση αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου με συγκροτημένο τρόπο να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταπολέμησης των κουνουπιών. Με μεθοδικά επιχειρησιακά σχέδια, επενδύουμε στην πρόληψη, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας», ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.