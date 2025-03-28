Κρήτη: Συνελήφθησαν υπάλληλοι υγειονομικής υπηρεσίας από τους «Αδιάφθορους»

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής, επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, στην Κρήτη, στο πλαίσιο της οποίας μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί δύο υπάλληλοι της υγειονομικής υπηρεσίας για έκνομες ενέργειες που αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά υγειονομική υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων.

Οι συλληφθέντες έκαναν ελέγχους σε επιχειρήσεις και φέρεται να ζητούσαν χρήματα για να μη δηλώσουν τις παραβάσεις.

