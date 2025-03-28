Κέντρο ΓΑΙΑ: Πασχαλινό Παζάρι και βιβλιαγορά

Για 26η χρονιά οι Φίλοι του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή διοργανώνουν το πασχαλινό τους παζάρι με θέμα «Στις άκρες των δακτύλων», με σκοπό την ενίσχυση του μουσείου και των φίλων του.

Στο παζάρι θα συμμετέχουν αξιόλογοι χειροτέχνες, επιπλέον θα υπάρχουν άπειρα βιβλία, «το Μικρό Μοναστηράκι» με γυαλικά, ασημικά, κοσμήματα, μικροέπιπλα κ.ά., μικρά φυτά, εδέσματα για να καταναλωθούν επιτόπου ή για το σπίτι κ.ά. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με 20% έκπτωση.

Σάββατο και Κυριακή 5-6 Απριλίου 2025

Ώρα 10:00 – 15:00

Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά

Η είσοδος ελεύθερη

Διαθέσιμο parking

