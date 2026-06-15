Η διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ είναι ασφαλές από νάρκες θα μπορούσε να καθυστερήσει την επιστροφή στην κανονική ναυτιλιακή κίνηση κατά εβδομάδες μετά από μια συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, αναφέρουν πηγές της ναυτιλίας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η επιχείρηση από συμβατικά ναρκαλιευτικά και υπερσύγχρονα υποβρύχια drones θα μπορούσε να συνεχιστεί για 40 έως 50 ημέρες προτού πολλές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές ή πετρελαϊκές εταιρείες νιώσουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να πλεύσουν μέσω αυτών, σύμφωνα με εκτιμήσεις από πέντε δυτικές πηγές θαλάσσιας ασφάλειας.

Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να καθυστερήσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, επιπλέον της παροχής πετρελαίου από τον Κόλπο που έχει ήδη αποκλειστεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στις προπολεμικές ροές.

Κάθε εξαγόμενο βαρέλι από τον Κόλπο είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι τα αποθέματα στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου οδεύουν προς τα χαμηλότερα επίπεδά τους τουλάχιστον από το 2003, σύμφωνα με ανάλυση της περασμένης εβδομάδας από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Παρόλο που το Ιράν και οι ΗΠΑ βοήθησαν αθόρυβα πλοία να διέλθουν από την αποκλεισμένη θαλάσσια οδό τις τελευταίες εβδομάδες, οι ναυτιλιακοί αξιωματούχοι συνέχισαν να συνιστούν προσοχή, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν δήλωσαν την Κυριακή ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τους και το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Εξακολουθούμε να θεωρούμε πολύ επικίνδυνο για τα πλοία να ξεκινήσουν διελεύσεις σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο Γιάκομπ Λάρσεν (Jakob Larsen), επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO.

«Η απειλή των ναρκών στην περιοχή παραμένει πηγή ανησυχίας άμεσα αλλά και μελλοντικά, και πρέπει να δημιουργηθούν διαδρομές ελεύθερες από νάρκες».

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Αναζήτηση διαβεβαιώσεων από τους πλοιοκτήτες

Είναι ασαφές πόσες νάρκες μπορεί να έχει ποντίσει το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο διαχειριζόταν το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας τροφοδοσίας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράν, το οποίο επεδίωξε να επιβάλει τον έλεγχό του στη θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχει απειλήσει να αναπτύξει θαλάσσιες νάρκες, χωρίς να σχολιάσει εάν οι δυνάμεις του τις έχουν τοποθετήσει.

Οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ότι οι νάρκες αποτελούν κίνδυνο και αναφέρουν ότι έχουν στοχοποιήσει ιρανικά σκάφη πόντισης ναρκών.

Στις 2 Ιουνίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ότι το Ιράν είχε «ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα του Ορμούζ – σε διεθνή ύδατα», χωρίς να επεκταθεί.

Σημειώμά του στις 11 Ιουνίου, το ναυτικό της Γερμανίας, επικαλούμενο πληροφορίες από το αμερικανικό και το βρετανικό ναυτικό, ανέφερε ότι εντοπίστηκαν νάρκες σε τέσσερις τοποθεσίες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι τοποθεσίες των ναρκών δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν από τη Γερμανία.

Ακόμη και η πιθανότητα ύπαρξης ναρκών θα μπορούσε να αποτρέψει τις εταιρείες. Ένα σούπερ-τάνκερ και το φορτίο αργού πετρελαίου του αξίζουν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, επομένως οι ασφαλιστές πολεμικού κινδύνου, οι εταιρείες πετρελαίου και δεξαμενόπλοιων θα χρειάζονταν διαβεβαιώσεις ότι η διέλευση είναι ασφαλής προτού επιχειρήσουν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσαν αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Μία θαλάσσια νάρκη είναι αρκετή για να υπάρξουν θύματα», δήλωσε ο Ρενέ Κόφοντ-Όλσεν (Rene Kofod-Olsen), διευθύνων σύμβουλος της V.Group, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο στην τεχνική διαχείριση πλοίων και πληρωμάτων, η οποία έχει 13 πλοία εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

«Αυτό είναι προφανώς ένα τεράστιο ζήτημα για την παγκόσμια ναυτιλία», είπε.

Η ναυτιλιακή κίνηση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα

Όταν ρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το πόσες νάρκες είχαν τοποθετηθεί και σε ποιες τοποθεσίες, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (Centcom) δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να συζητήσει δημόσια λεπτομέρειες για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

«Οι προσπάθειες του στρατού των ΗΠΑ για τη διασφάλιση ότι το Στενό του Ορμούζ θα καθαριστεί πλήρως από θαλάσσιες νάρκες που ποντίστηκαν από το Сώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είναι σε εξέλιξη», ανέφεραν.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε τους ναυτικούς στις 30 Μαΐου που έπλεαν γύρω από τη δική του πλευρά του Στενού του Ορμούζ να είναι προσεκτικοί, αφότου περιέγραψε τον εντοπισμό ενός «αντικειμένου που πιθανολογείται ότι είναι πλωτή νάρκη».

Το υπουργείο πληροφοριών του Ομάν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονταν την ενδιάμεση συμφωνία για τη διακοπή του πολέμου, και οι δύο πλευρές επέτρεψαν σε ορισμένα πλοία να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ εξήγαγαν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, και το Reuters ανέφερε τον Μάιο πώς ορισμένα κράτη έχουν συνάψει συμφωνίες με την Τεχεράνη για να εξασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων.

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ αυξήθηκε σε έναν μέσο όρο 12 έως 15 σκαφών την ημέρα τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που μπορούν να επαληθευτούν μόλις τα πλοία γίνουν ορατά μετά την έξοδό τους από το Στενό του Ορμούζ. Αυτό όμως αποτελεί ένα κλάσμα των 120 έως 140 πλοίων που διέρχονταν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό πριν από τον πόλεμο.

Η απειλή των ναρκών

Τον Μάρτιο, πριν από τη συμφωνία για μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόπειρα του «εχθρού» να στοχοποιήσει τις ιρανικές ακτές ή νησιά θα οδηγούσε σε ναρκοθέτηση των οδών πρόσβασης και των γραμμών επικοινωνίας σε ολόκληρο τον Κόλπο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars.

Ανέφερε ότι τα μέτρα θα περιλάμβαναν διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων πλωτών ναρκών που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από την ακτή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν στείλει πολεμικά πλοία και ναρκαλιευτικά στη Μέση Ανατολή εν όψει μιας πιθανής επιχείρησης εξουδετέρωσης ναρκών.

Ο Κόρεϊ Ράνσλεμ (Corey Ranslem), διευθύνων σύμβουλος του ομίλου θαλάσσιας ασφάλειας Dryad Global, δήλωσε ότι ακόμη και μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών πόντισης ναρκών και των αποθεμάτων, το Ιράν εκτιμάται ότι διέθετε έως και 1.000 θαλάσσιες νάρκες.

«Εάν εντοπιστεί ναρκοπέδιο, θα μπορούσε ενδεχομένως να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να εξαλειφθεί η απειλή», είπε.

Ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ (Arsenio Dominguez), επικεφαλής της ναυτιλιακής υπηρεσίας του ΟΗΕ, χαιρέτισε τη Δευτέρα τη συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα του Ορμούζ ως «ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ασφάλειας σε αυτόν τον ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για τους ναυτικούς και τα πλοία».

«Ωστόσο, η εφαρμογή της θα απαιτήσει χρόνο για να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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