Θεσσαλονίκη: Μουσουλμάνοι προσεύχονται στο Γενί Τζαμί – Δείτε φωτογραφίες 

Ανοιξε τις πύλες του το Γενί Τζαμί για την τέλεση των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, με αφορμή την επικείμενη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού και την έλευση της γιορτής του Εΐντ αλ Φιτρ (Μπαϊράμι), την Κυριακή.

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το μνημείο παραχωρήθηκε προσωρινά για το τελευταίο τριήμερο του Ραμαζανιού, και για το Μπαϊράμι που θα γιορταστεί την Κυριακή.

Σήμερα, στην προσευχή της Παρασκευής προσήλθαν το μεσημέρι πιστοί μουσουλμάνοι ενώ το Γενί Τζαμί θα ανοίξει για προσευχή (Taraweeh) και το βράδυ.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παραβρίσκεται και λειτουργεί ο ιμάμης και πρόεδρος της θρησκευτικής επιτροπής του τεμένους των Αθηνών, Μοχάμεντ Ελζαχαμπί.

Αύριο, Σάββατο είναι η τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού.

Την Κυριακή το πρωί στον ίδιο χώρο, που θα είναι ανοιχτός από τις επτά έως τις δέκα το πρωί και κατά τις οκτώ το πρωί θα διαβαστούν οι ευχές και θα γίνει η γιορτή για το Εΐντ αλ Φιτρ.

«Έχουμε στη θρησκεία μας δύο μεγάλες πολύ μεγάλες γιορτές το Ραμαζάνι και το Εΐντ αλ Φιτρ" δήλωσε ο ιμάμης Μοχάμεντ Ελζαχαμπι και πρόσθεσε: "Ολοκληρώνονται οι τριάντα μέρες νηστείας και προσευχών του Ραμαζανιού. Η τελευταία του μέρα είναι το Σάββατο. Με τη λήξη της νηστείας ακολουθεί, την Κυριακή, η χαρά και η γιορτή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

