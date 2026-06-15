Επιμέλεια: Ιωάννα Μπαζιάνα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας από τους πιο γνωστούς λάτρεις των ακραίων αναρριχήσεων στην Υεμένη, ο οποίος είχε γίνει γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο «Spider-Man της Υεμένης», καθώς κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης προσπάθειας, έπεσε μέσα σε ηφαιστειακό κρατήρα.

Ο 30χρονος Αλ-Κάκα Ιμπν Αντάρ επιχειρούσε να αναρριχηθεί στα απότομα βραχώδη τοιχώματα του ηφαιστειακού κρατήρα Hardah Dam, στην επαρχία Ντάλε της νότιας Υεμένης, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε ηφαιστειακό κρατήρα βάθους, περίπου, 120 μέτρων. Όμως ο Spider-Man της Υεμένης πιθανότατα θα ήταν ζωντανός αν φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του. Στα πλάνα ο νεαρός φαίνεται να σκαρφαλώνει σε κάθετο βραχώδες σημείο χωρίς σχοινιά ή άλλο εξοπλισμό ασφαλείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει το κράτημά του και πέφτει στο κενό.

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

Άμεσα ειδοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, δύτες και ειδικοί διασώστες, οι οποίοι συμμετείχαν σε πολύωρη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Υεμένης, η σορός του ανασύρθηκε περίπου τέσσερις ώρες αργότερα από δύτες, σε βάθος περίπου 30 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού που βρίσκεται στον πυθμένα του κρατήρα.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρκετά δύσκολη λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής, αφού τα απότομα βραχώδη τοιχώματα και η δυσπρόσιτη τοποθεσία δυσχέραναν σημαντικά την πρόσβαση στο σημείο που είχε πέσει.

Ο κρατήρας Hardah Dam, γνωστός και ως Haradhat Damt, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής. Διαθέτει απόκρημνα τοιχώματα και στη βάση του βρίσκεται λίμνη με θερμά θειούχα νερά.

Ο Αντάρ είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα βίντεο που δημοσίευε από επικίνδυνες αναρριχήσεις σε δύσβατες περιοχές της Υεμένης. Σε πολλές από τις αναρτήσεις του εμφανιζόταν να κρέμεται από βράχους χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, προκαλώντας τον θαυμασμό αλλά και την ανησυχία των ακολούθων του.

Μετά το δυστύχημα, η Πολιτική Προστασία απηύθυνε έκκληση προς όσους ασχολούνται με την αναρρίχηση και τα περιπετειώδη σπορ να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

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