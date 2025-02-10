Για τα νέα βίντεο ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα από την εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για το υλικό μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος της εταιρείας security, Interstar, που συνεργάζεται με τον ΟΣΕ.

Ερωτώμενος αρχικά εάν το υλικό αυτό βρισκόταν στα συρτάρια εδώ και δύο χρόνια, ενώ όλη η κοινωνία ασχολείται με τα Τέμπη και αναζητά απαντήσεις, ο κ. Καπερνάρος απάντησε:

«Η εταιρεία δεν είναι στους κατηγορούμενους. Η εταιρεία βρήκε αυτό που βρήκε και το παρέδωσε αυτοβούλως, το πήγαμε στον ανακριτή. Είναι γνήσιο ή είναι πλαστό; Είναι αυθεντικό ή είναι νοθευμένο; Απαντώ πως είναι γνήσιο. Αυτό όμως, επειδή μπορεί να τεθεί πως είναι υποκειμενικό, για αυτό το πήγαμε στον ανακριτή, για να ερευνηθεί. Οι ίδιοι λένε πως όπως το κατεβάσαμε, όπως το είδαμε και όπως το διαπιστώσαμε με τα μηχανήματά μας και όπως όλους τους σκληρούς δίσκους και τα βίντεο που μας ζητήθηκαν, τα δώσαμε και ήταν όλα γνήσια, έτσι είναι γνήσιο και αυτό. Εάν αμφισβητείται από οποιονδήποτε, είτε κατηγορούμενο, μπορούν να πάρουν αυτά τα αντίγραφα και να τα πάνε όπου κρίνουν, σε όποια δημόσια αρχή να τα ερευνήσουν».

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί τώρα λέει: «Γιατί τώρα βρέθηκαν. Το πρώτο 15νθήμερο δεν ζητήθηκε από κανέναν υλικό (για την εμπορική αμαξοστοιχία), παρά μόνο από την Τροχαία στις 6 Μαρτίου του 2023». «Τότε», όπως συνεχίζει, «η Τροχαία ζητούσε στοιχεία των σιδηροδρομικών σταθμών για την επιβατική αμαξοστοιχία από τους σταθμούς Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Εδόθησαν. Το κρίσιμο 15νθήμερο που καταγράφονται όλα, δεν εμφανίστηκε κανένας, ούτε ο ορισθείς πραγματογνώμονας, ο οποίος εμφανίστηκε επισήμως στις 16 Μαρτίου. Αυτό ό,τι περιλάμβανε, έφυγε. Κρατήθηκε ό,τι κρατήθηκε και λέμε τώρα που έγινε αυτό το θέμα, μήπως να ξαναψάξουμε ενδελεχέστατα τι έχουμε και τι μπορούμε να βρούμε διότι ή πιθανόν να μην ζητήθηκε ή πιθανόν να μην το ξέρουμε ούτε εμείς».

Όπως εξήγησε, η εταιρεία έχει σύμβαση από το 2017 με την ΟΣΕ ΑΕ. Ερωτώμενος στη συνέχεια εάν η έρευνα αυτή ήταν σε γνώση κάποιου άλλου, π.χ. της διοίκησης απαντά: «Αυτό βρέθηκε συμπτωματικά. Όλα τα ερωτήματα τίθενται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη ξέρει τι θα κάνει».

Για το πότε ακριβώς βρέθηκε το υλικό επαναλαμβάνει πως βρέθηκε τώρα, «το πότε ακριβώς δεν το ξέρω».

Για τις κατηγορίες του κόσμου πως εξυπηρετεί την κυβέρνηση, ο δικηγόρος απαντά: «Δηλώνω σε όποιους έχουν αυτό το ερώτημα, ότι εάν υπήρχε και αν βλέπαμε με την εταιρεία ένα παγούρι πάνω στις πλατφόρμες, θα το είχα δώσει αμέσως, όπως δώσαμε αυτά. Και εάν δεν το έδινε η εταιρεία, θα το έδινα εγώ. Δεν είμαι οργανωμένος στη ΝΔ, δεν είμαι οργανωμένος σε κανένα κόμμα, έχω δικό μου κόμμα και έχω δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Εκείνο που θέλω είναι η δικαιοσύνη, να ελέγχει και να τιμωρεί και την εκτελεστική εξουσία και τη νομοθετική. Για να γίνει συγκάλυψη, είναι σαν το βαλς, θέλει δύο. Από τη μία να κάνει παρέμβαση και επέμβαση η κρατική μηχανή και από την άλλη να την αποδέχεται και να την ανέχεται η δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη; Τότε γιατί λένε πως της έχουμε εμπιστοσύνη; Πρέπει να διαλέξουν».

«Κύριοι πολιτικοί, πρέπει να τηρήσετε σιγή, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη», τόνισε επίσης απευθυνόμενος στα πολιτικά κόμματα.

Πηγή: skai.gr

