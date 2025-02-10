Συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/2), 45χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή κατ' εξακολούθηση και κλοπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος, ως οδηγός ταξί, επέλεγε ως πελάτες κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες και απαιτούσε πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας, αντί μετρητών, την οποία ζητούσε να του παραδώσουν.

Στη συνέχεια, επικαλούμενος βλάβη του μηχανήματος που προσομοίαζε σε συσκευή POS, ζητώντας παράλληλα και επίμονα τους κωδικούς PIN, οδηγούσε τα θύματά στο χώρο των αποσκευών, με το πρόσχημα ύπαρξης άλλου μηχανήματος για την πληρωμή.

Κατά την αποβίβαση τους, ο 45χρονος εισερχόταν στο όχημα αναπτύσσοντας ταχύτητα, έχοντας αφαιρέσει τις τραπεζικές τους κάρτες και προχωρώντας σε αναλήψεις χρηματικών ποσών και πληρωμές με αυτές.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, ο 45χρονος ορισμένες φορές επιδείκνυε ιδιαίτερη σκληρότητα, καθώς προκειμένου να διαφύγει δε δίσταζε να παρασύρει τα θύματα με το όχημα, τραυματίζοντάς τα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις, ενώ ο 45χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

